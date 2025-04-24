Работали дроны: на Донетчине украинские защитники уничтожили полевые склады, транспорт и живую силу врага. Видео

Операторы БПЛА Сил обороны уничтожили в Донецкой области полевые склады, бронетехнику, грузовики армии РФ и десяток оккупантов. Поражение было нанесено дронами, а успешной операции предшествовала эффективная разведка.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Хортицкий ветер". Видео сняли авторы ударов – бойцы пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК "Феникс" Гвардии наступления "Помста".

"Разведка, разминирование с помощью сбросов и, конечно, уничтожение вражеской техники и личного состава – смотрите в видео свежие кадры точных ударов операторов дронов на Донетчине", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в зоне своей ответственности пилоты беспилотных авиационных комплексов "Феникса" результативно уничтожают пехоту, вооружение и бронетехнику ВС РФ. Для успешной отработки очень помогает работа разведки.

На этот раз сбросами с дронов на востоке защитники отменяли десять захватчиков, некоторые бронемашины, грузовики и полевые склады.

"Оккупанты не могут свободно дышать, когда в небе работают дроны этого подразделения. Количество потерь врага непрерывно растет", – добавили в ОСГВ "Хортица".

Как сообщал OBOZ.UA, Сил обороны уничтожили две пусковые установки российского ЗРК "Бук-М2" средней дальности. Враг использовал эту технику на одном из ключевых направлений фронта на востоке.

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