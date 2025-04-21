Охота за 'жирной' добычей: на Харьковщине дронары-пограничники уничтожили вражеский танк и две САУ. Видео

Воины Сил обороны Украины на Харьковщине подстерегли "жирную добычу", нанеся потери российским оккупантам. В результате точных ударов защитников уничтожен российский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

Видео дня

Видео поражений целей в понедельник, 21 апреля, обнародовала Государственная пограничная служба Украины. Удачную боевую работу провели аэроразведчики и пилоты-дронари пограничного подразделения "Феникс", рассказали в ведомстве.

"Охота за "жирной" добычей", – говорится в подписи к видео.

В ГПСУ рассказали, что украинские защитники обнаружили и уничтожили танк и две САУ "Мста-С" оккупантов.

Работа "охотников" продолжается, говорится в сообщении Госпогранслужбы.

2С19 "Мста-С" (по классификации НАТО M1990 Farm) – советская и российская 1 52-мм дивизионная самоходная гаубица. Разработчик – Уральский завод транспортного машиностроения.

Она была принята на вооружение СССР в 1989 году.

САУ "Мста-С" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронетехники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, разрушения фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

Может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

При стрельбе используются как выстрелы из боеукладки, так и при подаче с грунта.

Стоимость САУ "Мста-С" составляет около 620 тыс. долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля Воздушные силы ВСУ нанесли поражение по месту запуска вражеских БПЛА в районе Теткино Курской области. В результате ликвидированы до 20 операторов БПЛА, информировали в Генштабе ВСУ.

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