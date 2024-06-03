Охотился на мобильные группы ПВО: СБУ задержала российского информатора, работавшего в Харькове. Фото

В Харькове, ежедневно подверженном российским обстрелам, разоблачили очередного сторонника "русского мира": в сотрудничестве с спецслужбой РФ местный житель шпионил за подразделениями ВСУ. В частности, он пытался установить пункты размещения ПВО, а еще искал в городе возможное базирование бойцов подразделения "Кракен" ГУР.

Злоумышленником оказался бывший сотрудник местного подразделения расформированных внутренних войск. Ему грозит до восьми лет тюрьмы, сообщила СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что контрразведчики в очередной раз сорвали попытку страны-агрессора получить актуальные данные об обороне города-Героя. В ходе спецоперации они задержали мужчину, который искал пункты дислокации и маршруты движения мобильных огневых групп обороняющих Харьков противовоздушной обороны.

Также известно, что по указанию российского куратора предатель особенно искал в облцентре места возможного базирования спецподразделения "Кракен" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он регулярно обходил город, где под видом прогулок скрыто наблюдал за локациями Сил обороны.

Для этого информатор оккупантов "вооружился" специально приобретенным монокуляром с высокой кратностью приближения, а также минивидеокамерой. Дома он переносил материал на Google-карты, обозначал на них определенные точки, а еще отбирал видеофайлы. Затем "отчитывался" куратору, за что тот хвалил его и просил "беречь себя".

Установлено, что такие данные требовались врагу для подготовки новых серий ракетно-бомбовых ударов по Харькову. А информатора они нашли в прокремлевских Telegram-каналах, где он активно оставлял антиукраинские комментарии.

Фигуранта задержали в его собственном доме. Кроме того, специалисты СБУ провели дополнительные меры, чтобы обезопасить пункты базирования украинских войск. В доме фигуранта изъяли мобильный телефон, видеокамеру, монокуляр и флеш-носители с доказательствами его преступной деятельности.

В Харьковской облпрокуратуре уточнили, что 56-летний пророссийски настроенный харьковчанин в апреле 2024 года получил от врага задачу собирать информацию о местах дислокации украинских защитников.

При процессуальном руководстве ведомства ему сообщено о подозрении по факту распространения информации о перемещении, движении и расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле сотрудники СБУ задержали сразу двух харьковчан-предателей. Это мужчины, которые под видом ремонтников ездили по региону, выискивая фортификационные сооружения, укрепрайоны и места базирования украинских воинов.

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