'Оказываются на фронте в полной изоляции': Россия обманом вербует на войну против Украины йеменцев

Россия обманом завербовала сотни жителей Йемена для участия в войне против Украины. Им обещали высокооплачиваемую работу на территории РФ, а после бросили на передовую против их воли.

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Обманутые йеменцы оказались отрезанными практически от всех средств связи в полной изоляции. О том, как Россия завлекает из Йемена новое "пушечное мясо" с помощью международной сети и при чем здесь хуситы, рассказали в расследовании DW.

Журналисты рассказали историю одного из йеменцев, которому дали измененное имя Ахмад. Близкий друг семьи этого человека в разговоре с DW сообщил: через посредника Ахмад получил очень заманчивое с точки зрения зарплаты предложение о работе на территории РФ. Мужчина согласился и отправился в Россию с намерением работать на угольной шахте. Но вместо этого его против воли бросили на войну с Украиной.

Друг Ахмада уточнил: отправка на войну была принудительной, его товарищ подвергся очень грубому отношению со стороны россиян.

Таких историй авторы расследования от йеменцев выслушали множество. Объединяет их одно: во всех случаях в РФ будущих "солдат" заманивали обманом.

"Один из жителей Йемена сообщил, что его также попавший на фронт друг, как и другие йеменцы, отрезан от всех средств связи. Единственный контакт остается через человека, который может передавать родственникам тайно записанные сообщения от их сына и брата. "Никто не может с ним связаться, никто не может ему помочь. Йеменцы оказываются на фронте в полной изоляции", – говорит собеседник DW. Его друг входил в группу из 24 человек, все они были завербованы в городах Сана и Таиз и в их окрестностях", – отмечено в материале.

Эти рассказы, утверждают в DW, полностью согласуются с результатами исследований йеменской правозащитной организации SAM со штаб-квартирой в Женеве. Там утверждают: в Украине сейчас воюют сотни выходцев из Йемена.

"Может быть, 500-700 человек, но, возможно, и немного меньше", – утверждает директор SAM Тауфик аль-Хамиди, добавляя, что точное количество завербованных в Йемене Россией мужчин установить крайне тяжело.

Вербовка, уточнил аль-Хамиди, происходит через международную сеть.

"Ее сотрудники сулят в России работу, не связанную с военной службой. Им обещают заработок до 10 000 долларов США", – утверждает правозащитник.

Огромные даже по меркам более развитых стран, чем прозябающий в нищете Йемен, деньги становятся серьезным аргументом для молодых йеменских мужчин. Они соглашаются на "работу" в РФ, ведь на родине, где десятилетиями продолжается война, многие из них едва выживают.

"Перспектив на будущее практически нет, многие едва справляются с быстрым ростом цен. Некоторые торговцы людьми стали использовать эту ситуацию в своих целях и вербовать молодых йеменцев", – объяснил директор SAM.

Источники DW в Йемене утверждают: преимущественно в поле зрения вербовщиков попадают неженатые мужчины, пребывающие в очень тяжелом финансовом положении. Это сподвигло их поехать в Оман и подписать контракты, "не задумавшись о возможных последствиях".

Согласно расследованию Financial Times, в контрактах, подписанных йеменцами, указана компания, основанная известным политиком хуситов Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри. Она зарегистрирована в Омане как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и лекарств. На его же имя в Нижнем Новгороде зарегистрировано OOO "Аль-Джабери", основным видом деятельности которого названы пассажирские перевозки.

А в докладе правозащитной организации SAM отмечено, что в процессе вербовки принимает участие некий человек по имени "Дмитрий", личность которого не удалось установить. Известно, что он работает в российском консульстве в Омане и, как утверждается, является представителем российской стороны в офисе аль-Джабри. "Роль Дмитрия была центральной в согласовании действий между сторонами. Это указывает на высокий уровень координации между ними (россиянами и хуситами. - Ред.)", – утверждают в йеменской правозащитной организации.

SAM также удалось установить, что йеменцы подписывали контракты, которые в большинстве случаев не были переведены на арабский язык, и поэтому они их недостаточно понимали. В результате в России они сталкиваются с совсем не такой ситуацией, на какую рассчитывали и какую им обещали на словах.

"По прибытии они подвергаются жестокому обращению, их заставляют воевать в суровых и бесчеловечных условиях, они практически лишены пищи и медицинского обслуживания", – отметили в SAM.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, как Россия бросает наемников из Сирии в мясные штурмы в Украине. Многие из них бесследно исчезают на Луганщине. Те же, кому удалось отделаться ранением, рассказывают, что россияне не спешат на спасение иностранным рекрутам.

Также стало известно, как Россия вербует мигрантов из Африки на войну против Украины. По большому счету, в этом случае РФ прибегает к той же схеме, что и в Йемене, используя обман и угрозы.