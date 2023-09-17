Оккупант показал результат прилета авиабомб JDAM по расположению военных РФ в Светлодарске. Видео

Накануне, 16 сентября, украинские воины нанесли удары по оккупантам во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области. Реактивной артиллерией были уничтожены два редких ЗРК "Бук-М3", прикрывавшие штаб бригады и дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Также защитники нанесли удары двумя управляемыми авиабомбами JDAM по расположению оккупантов в этом же районе. Видео с последствиями поражения, снятое захватчиками, опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Оккупанты публикуют видео с последствиями прилетов управляемых авиабомб JDAM по расположению российских военных в Светлодарске Донецкой области", – написал журналист.

На снятых самими захватчиками кадрах видны разбитые и сожженные автомобили, а также разрушенные здания. Между грудами кирпичей растерянно бродят оккупанты. Автор видео при этом никак не может поверить, что выжил.

"Как нас там не засыпало?" – повторяет он, наводя камеру на здание, где размещались оккупанты.

Видео дня

Это эффектное поражение произошло 16 сентября, одновременно с уничтожением российских ЗРК "Бук-М3".

"Во временно оккупированном Светлодарске нашей реактивной артиллерией были уничтожены два редких зенитно-ракетных комплекса БУК-М3. Оба комплекса обеспечивали защиту расположенной неподалеку от части штаба бригады и дивизии ВДВ российских войск. Также был нанесен удар по двум управляемым авиабомбам JDAM", – рассказывал о работе украинских артиллеристов Бутусов.

Напомним, ранее в Генштабе рассказали, что Силы обороны наносят врагу значительные потери на Мелитопольском направлении и имеют успех в районах Вербового и Новопрокоповки.

Кроме того, сообщалось, что сами оккупанты в разговорах между собой признают, что "почти половина вновь прибывших сразу становятся 200-ми".