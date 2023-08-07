Оккупант рассказал об 'абонплате' командованию РФ за жизнь: захватчики откупаются от участия в боях. Видео

Российский оккупант, попав в украинский плен, назвал сумму, которую солдаты ВС РФ должны заплатить командирам, чтобы не идти на смерть. По его словам, отдав офицеру определенную сумму, они могли не ходить на передовую в течение месяца.

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Видео его признаний на допросе опубликовал редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов в Telegram-канале. По его словам, на кадрах – пленный военнослужащий армии РФ Горяинов Александр Михайлович (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Офицерам платили, чтобы не выходить на переднюю линию обороны, а остаться в тылу и чтобы съездить домой. Тысяч 30-50 (российских рублей. – Ред.) отдаешь старшему офицеру – и ты не будет ходить на передовую", – назвал оккупант "абонплату" за сохранение жизни по-русски.

Также захватчик рассказал о случаях дезертирства среди зэков и мобилизованных солдат армии РФ.

В частности, отметил, что тех, кто собрал вещи и сбежал после приказа идти на передовую, он больше никогда не видел.

"Зэки сказали, что больше половины из 70 человек отказались, собрали вещи и ушли… Не знаю. Сбежали. При мне (в его подразделении. – Ред.) трое сказали, что не пойдут. Я их больше не видел", – констатировал оккупант.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее очередной российский оккупант, попавший в плен ВСУ в боях под Бахмутом, пожаловался на обман командования ВС РФ. Оказавшись на больничной койке, захватчик начал рассказывать традиционную историю о том, как попался на уловку офицеров, хотя сам воевать "отродясь не собирался".

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