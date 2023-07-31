Понял, что обманули уже под Бахмутом: пленный оккупант пожаловался на обман командования РФ. Видео

Российский оккупант, помощник вражеского пулеметчика оказался в плену Сил обороны в боях под Бахмутом. Оказавшись на больничной койке он начал рассказывать "старую историю", как собственное командование его обмануло, а сам он воевать отродясь не собирался.

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Кадры с допроса военнопленного захватчика опубликовал командир Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Персонаж в ролике был мобилизован на войну в Украине еще в сентябре прошлого года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам говорили, что будут формировать третью или четвертую линию обороны. На "передок" никто отправлять не будет. Сначала говорили, что отправимся на три месяца, потом на шесть... А я уже почти год. Причем в таком месте, что страшно рассказать", – печально рассказывает захватчик.

Россиянин также заверил, что не убил ни единого украинца. Будь его воля, "он бы вообще не пошел на войну".

"Я за Путина никогда не голосовал, я против войны. Многие хотели отказаться от вступления в армию, но "подключили" ФСБ-шников, которые нас начали пугать. Мол, пойдем в тюрьму не на пять, а на десять лет", – заключил пленник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в прошлом месяце Силы обороны взяли в плен трех оккупантов во время штурма вражеских позиций на Донецком направлении. Один из них оказался наемником-рецидивистом, сидевшим в тюрьме в шестой раз.

А весной этого года захват в плен российского солдата превратился в казус. Оккупант с испугу рассмешил наших воинов "правильной" оговоркой.

"Передаю привет третьей штурмовой. Спасибо за то, что меня изящно взяли в плен", – пролепетал захватчик, почему-то заменив слово "красиво".

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