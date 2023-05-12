Оккупантам смерть или плен: подполковник назвал способ освобождения Крыма

При успешно проведенном наступлении Сил обороны Украины крымская группировка оккупационных войск может предстать перед дилеммой: умереть или сдаться в плен. Этому должно предшествовать перерезание сухопутного коридора в Крым и уничтожение Крымского моста с привлечением не только наземных сил и средств, но и истребительной авиации и морского флота.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима. "Предстоит также очень тщательно изучить пути снабжения, пути обеспечения группировки оккупационных войск, которая находится в Крыму – а мы, как я понимаю, это уже сделали", – добавил он.

По словам эксперта, около 70% всех поставок для крымской группировки врага происходит по суше, так называемому сухопутному коридору. Поэтому задачей номер один для украинской армии является его перерезание.

"После того, как будет решена судьба этого сухопутного коридора, останется только этот мост – узенькая тропа, которая, думаю, также будет уничтожена. И у той находящейся в Крыму российской группировки не останется ничего, кроме как умереть или сдаться в плен" , – убежден подполковник.

В то же время он отметил, что, в отличие от оккупационной армии, воюющей по старым лекалам и устанавливающей "зубы дракона" – оборонительные сооружения времен Первой мировой войны, украинские Силы обороны применяют современные методы ведения войны.

"Благодаря нашим партнерам, мы имеем очень широкие возможности по изучению противника – где он собирается обороняться, где он удерживает свои резервы, какие пути для переброски сил и средств в то или иное место он готовит и т.д. Все это будет учитываться", – заверил он.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в настоящее время высшее военное руководство нашей страны не утвердило окончательный план контрнаступления. По его словам, рассматривается несколько вариантов.