Оккупантам удалось продвинуться на Донетчине и Харьковщине: карты DeepState и ISW

Российские оккупационные войска за последние несколько суток продвигались на северо-восточной части фронта. Они частично расширили свой плацдарм на Покровском и Купянском направлениях.

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В частности, захватчики продвинулись возле Сокола, Новоалександровки и Купянска. Это указано на картах DeepState и Института изучения войны (ISW).

Украинский канал аналитики обновил карту войны по состоянию на 01:00 воскресенья, 16 июня, отметив российские продвижения в Покровском районе.

Накануне аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке также подчеркнул, что российские оккупанты продвигаются на Донбассе. В частности, враг расширил свой плацдарм вблизи населенного пункта Очеретино и продолжает продвижение. Отмечается, что армии РФ осталось всего 7 км до точки, которая позволит ей перерезать "дорогу жизни" от Константиновки до Покровска.

По данным ISW, на Харьковском направлении 15 июня войска РФ продолжали наступательные операции в районе Липцев и Глубокого, а также Волчанска и Тихого, но подтвержденных изменений на этой части фронта не было.

В то же время на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная вражеские силы недавно продвинулись северо-западнее Берестового.

Враг не прекращал атак под Северском, а также к востоку от Часового Яра, но никаких подтвержденных наступлений там не провел.

Аналитики указывают, что российские войска достигли "успеха" к востоку и дальше в пределах южных окрестностей Сокола во время механизированного боя. Также они продолжали наступать северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Калиново, Новопокровского и Евгеньевки.

Враг проводил наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка, но подтвержденных изменений на передовой не было. Также оккупанты продолжили наземные атаки вблизи Красногоровки и вблизи Победы, Сладкого и Водяного.

15 июня российские войска вели обстрелы в районе границы Донецкой и Запорожской областей, однако подтвержденных изменений там не зафиксировано. Также и в районе Старомайорского и Урожайного.

На юге, указывают в ISW, 15 июня продолжались позиционные боевые действия на западе Запорожской области, однако подтвержденных изменений на этом участке не было. Бои также шли возле Работино, Вербового и Малой Токмачки.

На левом берегу Херсонской области подтвержденных изменений на передовой не было. Позиционные бои продолжались вблизи Крынок, Казачьих Лагерей и на островах в дельте Днепра.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты отступили на двух направлениях – в пределах Луганской и Донецкой областей. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко добавил, чтооккупанты попали в окружение в Волчанске. РосСМИ тоже писали, что их войска два дня тщетно пытаются разблокировать других захватчиков, застрявших на Агрегатном заводе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным Генштаба ВСУ, в течение 15 июня на украинском фронте произошло 91 боевое столкновение. Защитники остановили попытки врага продвинуться под Волчанском в Харьковской области, а самая горячая обстановка оставалась на Покровском направлении Донецкой области.

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