Оккупантов из отряда 'Шторм Z' задержали за убийство семейной пары на Запорожье

Четверо российских оккупантов из отряда "Шторм Z" убили семейную пару во временно захваченном селе Подгорное Запорожской области. Их задержали российские правоохранители.

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Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Убийство произошло 14 июня.

Вечером в своем же доме обнаружили тела Юрия и Риммы Вайно с пулевыми ранениями.

При этом, оккупанты украли с их участка два легковых автомобиля, один грузовик, 30 тысяч долларов, а также ювелирные украшения.

Российские правоохранители вышли на четверых подозреваемых, которыми оказались захватчики из подразделений "Шторм" и "Шторм Z". Один из задержанных, Хаджимурат У., признался в убийстве и показал следователям, где спрятал автомат Ак-12, из которого расстреливал семью.

Российская полиция также обнаружила похищенные автомобили и драгоценности. Следователи открыли уголовное дело по статье "Убийство".

Напомним, во временно оккупированном поселке Камыш-Заря (Пологовский район Запорожской области) военные страны-агрессора жестоко убили целую семью. Они застрелили отца и мать – Александра и Наталью Дармобедовых, и двух их сыновей – Владислава и Кирилла.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия РФ 11 июня атаковала лодку с гражданскими, эвакуирующимися с левого берега на Херсонщине. Захватчики открыли огонь в спины людям и убили три человека.