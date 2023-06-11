Оккупанты атаковали лодку с гражданскими в Херсонской области: стреляли в спины

Армия РФ 11 июня атаковала лодку с гражданскими, эвакуирующимися с левого берега на Херсонщине. Захватчики открыли огонь в спины людям.

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Шесть человек получили ранения, за их жизни борются медики. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Армия РФ атаковала лодку с гражданскими, которые эвакуировались с левого берега на Херсонщине. Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения. Они добрались до Херсона и были госпитализированы в медучреждение. Врачи борются за жизнь раненых. Россияне – трусливые террористы", – написал Ермак.

Других подробностей по поводу раненых украинцев он не сообщил.

Напомним, утром 6 июня стало известно, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, от затопления пострадали десятки населенных пунктов, включая Херсон, тысячи людей потеряли крышу над головой.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет, а западные лидеры один за другим назвали Россию ответственной за подрыв Каховской ГЭС и отметили, что "террористы не останавливаются, если их не остановить".

В СБУ впоследствии обнародовали перехват разговора захватчиков с признанием о том, что подрыв Каховской ГЭС совершила диверсионная группа оккупантов. А в США заявили, что американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее разрушением.

С первого дня свершения катастрофы россияне регулярно обстреливают места, где проводится эвакуация. Также они наносят удары по волонтерам и спасателям, пытающимся помочь людям.