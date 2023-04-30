Оккупантов на Запорожье ночью посетила "бавовна": что известно

Во временно оккупированном Токмаке Запорожской области в ночь на 30 апреля прогремели взрывы. По неподтвержденной информации, "бавовна" посетила российских захватчиков на железнодорожном депо и СТО.

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По данным Telegram-канала "БердянсЬк Сьогодні", взрывов прошлой ночью было два. Местные информисточники пишут, что среди мирного населения жертв нет.

Какие потери понесли военнослужащие страны-агрессора в живой силе или военной технике, информации пока нет.

Примечательно, что "бавовна" наведалась в места, важные для логистики российских захватчиков.

Украинцам, которые проживают на временно оккупированных территориях, Telegram-канал напомнил, что стоит держаться как можно дальше от мест скопления врага и от российской военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за 29 апреля отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

– За этот же день наши защитники ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывали уже 190 510 солдат и офицеров.

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