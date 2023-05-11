Оккупантов ждет только смерть: группа ССО Украины уничтожила патруль в тылу врага. Видео

Воины Сил специальных операций ВС Украины показали уничтожение группы из трех оккупантов. Операцию наши воины провели во время разведки во вражеском тылу.

Видео дня

Видео, снятое защитниками, 11 мая обнародовал Telegram-канал ССО Вооруженных сил Украины. Российские военнослужащие патрулировали территорию и, судя по всему, не подозревали, что их ждет справедливое наказание (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"По ходу, их там трое", – сказал один из воинов ССО, когда увидел захватчиков. Оценив обстановку, командир группы решил вступить в бой с противником.

"Подтверждено уничтожение трех оккупантов. Со стороны наших воинов потерь нет. Даже в тылу враг всегда будет чувствовать себя в опасности! Работаем!" – написала пресс-служба военных.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинские герои за прошедшие сутки (10 мая) ликвидировали 610 российских оккупантов и 49 единиц их техники.

– Детальную статистику Генерального штаба Вооруженных сил Украины о том, какие потери вражеская армия понесла за время полномасштабной войны, можно найти по ссылке.

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