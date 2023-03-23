Оккупантов ждет только смерть: украинские артиллеристы показали, как ''насыпают'' захватчикам на юге. Видео

Украинские артиллеристы умело уничтожают российских захватчиков на украинской земле. Каждый из них четко знает, почему он находится на фронте и что именно он защищает.

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Об этом украинские воины рассказали журналистам проекта "Украинский Свидетель". Зрелищные кадры работы украинских реактивных систем залпового огня "Ураган" и самоходных артиллерийских установок "Пион" по позициям россиян на юге нашего государства, снятые еще летом, опубликованы только сейчас, по просьбе воинов и из соображений безопасности.

На уже архивном видео "Украинского свидетеля" зафиксирована обычная работа артиллерии одного из украинских подразделений на юге нашего государства.

"Это видео мы сняли еще летом, но по просьбам военных и по соображениям безопасности не публиковали его, пока ребята работали в том районе. Поэтому публикуем его только сейчас", – объяснили необходимость придержать публикацию кадров журналисты.

В 14-минутном сюжете украинские артиллеристы показали медийщикам установки "Ураган" и "Пион" из которых отрабатывали по вражеским целям, и рассказали об успехах на поле боя. А также – исчерпывающе объяснили, что приводит украинцев на войну и почему каждый из героев сюжета встал на защиту своей страны.

“У каждого семья, у каждого дети, любимые, жены, родители… Есть за что бороться, и есть, кого защищать. Здесь никого нет из-под палки", – заверил журналистов Андрей, командир самоходной пушки "Пион". Именно поэтому, из-за мощной мотивации, убежден он, украинское войско имеет высокий моральный дух.

Также воины рассказали ряд боевых историй, в частности о том, как уничтожали врагов. Защитники точно знают: от их скорости, меткости и сноровки зависят жизни побратимов".

Чем быстрее мы выехали, чем быстрее мы отработали, тем быстрее мы накрыли вражескую позицию, тем меньше наших ребят погибнет. Склады – те, что на передней линии, мы накрываем. Знаю, что накрывали склады с боеприпасами, и оно потом долго горело", – отметил Николай Кутовой, командир взвода управления батареи.

Напомним, ранее артиллеристы показали, как с помощью беспилотника разбили колонну российской техники на Запорожье.

Воины 128-й отдельной горно-штурмовой бригады подвели первую единицу техники в колонне, за ней поразили следующую, а дальше – выбили оставшуюся вражескую бронетехнику, словно в тире.

Также сообщалось, что накануне, 22 марта, ВСУ ликвидировали за сутки 660 оккупантов. Общие безвозвратные потери России в живой силе к утру 23 марта достигли 168 150 российских солдат и офицеров.