Оккупанты активизировались на двух направлениях: ВСУ наносят им потери – Генштаб

С начала суток на фронте зафиксировано 73 прямых боевых столкновения. Наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Покровском и Купянском направлениях.

Наши защитники эффективно противодействуют наступательным действиям врага и наносят ему урон. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Российские захватчики продолжают артиллерийские обстрелы со своей территории по населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. В частности, из приграничных районов российской федерации обстреливали украинские населенные пункты Павловка, Середина Буда, Поковка, Ключи, Лесное и Кондратовка.

Активность противника на Купянском направлении возросла, и уже совершено 11 атак на позиции наших защитников. Бои продолжаются в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий, при этом семь атак российских оккупантов были отбиты нашими войсками в районах Раздолевки и Ивано-Дарьевки, где враг использует и авиацию.

На Краматорском направлении продолжаются четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Ивановское и Алебастрово, при этом одну атаку удалось успешно отразить.

Активность противника на Покровском направлении продолжается, особенно в районах Новоалександровки Первой и Птичьего, где уже зафиксировано 30 атак оккупантов.

В Кураховском направлении наши военные успешно сдержали девять атак противника, ситуация под контролем.

Вблизи Крынок на Приднепровском направлении удалось отразить еще одну атаку врага, общее количество боевых столкновений здесь выросло до трех.

В других направлениях существенных изменений не произошло. Наши войска удерживают ситуацию под контролем и наносят врагу значительные потери вдоль всей линии фронта.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины проредили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих.

В мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем оккупационных войск РФ – 1160 единиц. Кроме того, в прошлом месяце защитники сбили девять самолетов противника.

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