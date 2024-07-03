Оккупанты активизировались на Торецком направлении, ВСУ отразили десятки атак – Генштаб

Накануне, 2 июля, на фронте произошло более полутора сотни боевых столкновений. Более 50 из них пришлись на Покровское направление.

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В то же время захватчики существенно активизировались на Торецком направлении, совершив там в течение суток 32 штурмовых действия. Что происходило на фронте накануне, рассказали в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За сутки на передовой зафиксировано 158 боевых столкновений.

Враг дважды ударил по позициям украинских воинов и населенным пунктам ракетами, нанес 45 авиационных ударов (применив 67 КАБов), совершил более трех тысяч обстрелов, в том числе 81 – из РСЗО.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Удары врага фиксировались в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Великая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь на Запорожье; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

Напряженной остается ситуация на многих направлениях, где ведутся бои.

Так, на Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

"Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки – там произошло около 80 процентов всех противостояний на направлении", – уточнили в Генштабе.

На Лиманском направлении украинские войска предотвратили 18 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражены пять атак в районах Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли 14 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении агрессор значительно активизировался: враг совершил 32 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Торецк, Пивничное, Пивденное, Зализное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области.

"Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак", – добавили в Генштабе.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времевском направлении противник совершил три штурма наших позиций в районах Водяного и Константиновки Донецкой области.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение у Работино на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили склад боеприпасов; два средства ПВО, артиллерийскую систему, пункт управления и шесть районов сосредоточения личного состава и ВВТ", – добавили в Генштабе.

Напомним, в общей сложности, по данным Генштаба, накануне, 2 июля, общие потери российских захватчиков составили 1180 человек. Также уничтожены и повреждены 16 танков, 17 боевых бронированных машин, 57 артиллерийских систем, одна РСЗО, два средства ПВО, 27 БпЛА ОТР, ракета, 63 автомобиля и 12 единиц специальной техники.