Оккупанты активизировались на южном направлении, увеличено использование авиации, – Братчук

Российская террористическая армия в последнее время активизировалась на юге Украины. В частности, враг стал чаще использовать тактическую авиацию для нанесения ударов по украинским населенным пунктам.

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Также путинские войска проводят определенные штурмовые действия. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

По его словам, россияне пытаются максимально использовать авиационную компоненту на юге Украины для того, чтобы атаковать, в частности, на Запорожском направлении.

"Если мы говорим о южных направлениях, то враг проводит определенные штурмовые действия. Они различаются по количеству каждого дня. С информационной площадки юг нашего государства стал выпадать, тем не менее боевые действия продолжаются", – сказал Братчук.

Он также добавил, что на Запорожском и Приднепровском направлении оккупанты регулярно осуществляют штурмовые действия. Братчук подчеркнул, что задачи врага состоят в том, чтобы полностью вытеснить украинские войска с левого берега и взять под полный контроль левобережье, чтобы активизировать давление на правобережье.

Напомним, оккупационные войска России утром 29 сентября массово обстреляли Запорожье и другие населенные пункты области. В облцентре частично разрушена многоэтажка, ранения получили пятеро мирных жителей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья, ранив девять человек. Были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий.

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