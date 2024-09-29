Оккупанты атаковали Запорожье КАБами: в городе разрушены дома, есть раненые. Фото

Оккупационные войска России утром 29 сентября массово обстреляли Запорожье и другие населенные пункты области. В облцентре частично разрушена многоэтажка, ранения получили пятеро мирных жителей.

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Атаку на гражданскую застройку врага совершил управляемыми авиационными бомбами. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Россияне массированно атакуют Запорожье. Попали по жилой застройке. Вспыхнуло несколько пожаров. Частично разрушен многоквартирный дом", – написал он.

Перед тем в городе раздавались взрывы, сообщалось, что враг атакует Запорожье и область с применением управляемых авиационных бомб (КАБ).

По предварительным данным, пострадали пять человек. Атака продолжалась, поэтому горожан призывали находиться в безопасных местах.

Позже в ОВА показали фото с последствиями вражеского обстрела. Отмечается, что оккупанты нанесли более десяти ударов КАБами по Запорожью.

В городе разрушены многоэтажки и частные дома. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 сентября оккупационные войска ударили по гражданской инфраструктуре Запорожья, ранив девять человек. Были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий.

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