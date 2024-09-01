Оккупанты активно штурмовали сразу пять направлений: в течение суток произошло 199 боевых столкновений – Генштаб

За прошедшие сутки оккупационные войска РФ вели активные штурмы на Покровском, Кураховском, Купянском, Краматорском и Лиманском направлениях. Всего по всей линии украинского фронта произошло 199 боевых столкновений.

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Кроме отражения атак, вчера ракетные войска и артиллерия, а также авиация Сил обороны нанесли восемь ударов по скоплениям живой силы, один – по складу БК врага. О ситуации на передовой рассказал Генеральный штаб ВСУ в сводке на утро 1 сентября – 921-е сутки полномасштабной войны.

По уточненной информации, в субботу военные преступники с РФ нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам пять ракетных ударов десятью ракетами, 73 авиаудара, задействовав 96 КАБов. Кроме этого, совершили почти 3900 обстрелов, 96 из них – из РСЗО.

В частности, из авиации оккупанты обстреливали н. п. Мануховка, Глухов, Обода, Липцы, Малые Проходы, Черкасская Лозовая, Кругляковка, Сергеевка, Гродовка, Николаевка, Селидово, Покровск, Александрополь, Мирноград, Водяное, Константиновка, Новоукраинка, Константинополь и Ровнополь.

На Харьковском направлении фронта в течение суток произошло две вражеские атаки – в районах Липцев и Волчанска.

На Купянском количество атак со стороны врага достигло 24. Силы обороны остановили все штурмовые действия оккупантов возле Синьковки, Колесниковки, Лозовой, Новоосинового, Глушковки и Берестового.

На Лиманском направлении защитники отразили 18 российских атак в районах девяти разных населенных пунктов, а также в Серебрянском лесу. Основные усилия враг направлял в сторону Грековки, Твердохлебового и Невского.

На Северском направлении ВСУ отбили девять штурмовых действий оккупантов вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Звоновки и Выемки.

На Краматорском наши воины остановили 20 попыток врага прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Часова Яра и Калиновки (возле нее произошло 50% всех боестолкновений на этом направлении).

На Торецком направлении армия РФ совершила 14 атак неподалеку от Курдюмовки, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 вражеских штурма разной интенсивности. Больше всего их было в районах Гродовки (шесть), Новогродовки (20) и Михайловки (10).

На Кураховском направлении Силы обороны отразили российские атаки в районах Украинска, Лесовки, Галицыновки, Красногоровки, Георгиевки и Константиновки, где оккупанты 30 раз пытались прорвать оборону наших войск. Наиболее активно они действовали у Георгиевки (13 штурмов).

На Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал украинские позиции в районах Угледара, Макаровки, Времовки, Водяного и в сторону Константиновки. На Ореховском произошло четыре боестолкновения: два неподалеку от Работино и два – в районе Малой Токмачки. На Приднепровском три вражеских атаки не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. В то же время идет операция ВСУ в Курской области, где войска РФ безжалостно обстреливают и бомбят свои же города и села.

"Наши воины продолжают активными действиями наносить захватническим войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в глубоком тылу. За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили 1350 российских захватчиков, 10 танков, 24 ББМ, 22 артсистемы, 36 БПЛА оперативно-тактического уровня, 56 автомобилей и 14 единиц специальной техники", – добавили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина пытается укрепить оборону Покровска в Донецкой области, на который продолжают наступать российские оккупанты. Этот город является важным логистическим и материально-техническим узлом для сил обороны, на усиление которой было направлено одно из наступательных формирований – 15-ю бригаду оперативного назначения НГУ "Кара-Даг".

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