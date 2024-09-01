Десяток танков и 1350 оккупантов: в Генштабе назвали потери врага за сутки

Силы обороны Украины в течение 31 августа отминусовали на фронте около 1350 военнослужащих оккупационной российской армии. Кроме того, уничтожили 162 единицы ее военной техники и вооружения.

Видео дня

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 1 сентября, общие потери живой силы войск агрессора на нашей земле достигают 616 300 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне наши воины обезвредили 24 боевых бронированных машин (всего 16 760), 22 артиллерийские системы (17 636), 10 танков (8592) врага.

С неба защитники "приземлили" 36 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 14 507).

На земле бойцы сожгли еще 56 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 23 881), 14 – специальной техники (2991).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уже уничтожили 2557 крылатых ракет, 1176 РСЗО, 940 средств ПВО, 368 самолетов, 328 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донетчине украинские защитники с применением FPV-дрона уничтожили "Урал" с пушкой "Гиацинт" оккупантов. Вражеский грузовик был защищен системой РЭБ "Ромашка", но ей ему не помогло.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!