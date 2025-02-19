Оккупанты атаковали авиабомбами жилую застройку Константиновки: ранены шесть человек. Фото

В Константиновке утром 19 февраля прогремели взрывы. Российские войска атаковали город шестью бомбами ФАБ-250; в результате обстрела ранения получили шесть гражданских.

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Донецкая областная прокуратура сообщила, что что первые два удара агрессор нанес в 08:50 среды. Средства поражения попали в жилую застройку, пострадали три женщины и 65-летний мужчина.

У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, контузия.

Через семь минут россияне совершили еще четыре удара. Попадания были в частном секторе. Двое жительниц в возрасте 55 и 67 лет получили ушибы и сотрясение головного мозга. Женщины в момент обстрела находились в собственных домах.

"Им оказана медицинская помощь, состояние одной из пострадавших врачи оценивают как тяжелое", – рассказала пресс-служба.

Предварительно, противник использовал шесть ФАБ-250. В городе повреждены четыре многоквартирных и 34 частных дома, линии электросетей и газопровода, автомобили.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как ранее писал OBOZ.UA, войска Российской Федерации утром 19 февраля ударили по одной из амбулаторий в Белозерской громаде Херсонской области. В результате сброса взрывчатки из БПЛА пострадали восемь медработников.

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