Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото

Войска Российской Федерации утром 19 февраля ударили по одной из амбулаторий в Белозерской громаде Херсонской области. В результате сброса взрывчатки из БПЛА пострадали восемь медицинских работников.

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Облпрокуратура подтвердила инцидент. Пресс-служба сообщила в Telegram о начале досудебного расследования по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Среди восьми потерпевших одна женщина госпитализирована. Другим оказана амбулаторная медицинская помощь.

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ", – заверили в Херсонской областной прокуратуре.

Как писал OBOZ.UA, 15 февраля в результате российского удара по Херсону пострадали двое полицейских.

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