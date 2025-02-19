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Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото

Дарья Дурова
War
1 минута
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Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото

Войска Российской Федерации утром 19 февраля ударили по одной из амбулаторий в Белозерской громаде Херсонской области. В результате сброса взрывчатки из БПЛА пострадали восемь медицинских работников.

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Облпрокуратура подтвердила инцидент. Пресс-служба сообщила в Telegram о начале досудебного расследования по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Среди восьми потерпевших одна женщина госпитализирована. Другим оказана амбулаторная медицинская помощь.

Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото

"Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные военнослужащими ВС РФ", – заверили в Херсонской областной прокуратуре.

Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото
Оккупанты ударили по амбулатории на Херсонщине, есть пострадавшие. Фото

Как писал OBOZ.UA, 15 февраля в результате российского удара по Херсону пострадали двое полицейских.

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