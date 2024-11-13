Оккупанты атаковали Берислав из БПЛА: пострадали двое местных жительниц

Российские оккупационные силы продолжают наносить удары по гражданским жителям Херсонщины. Утром 13 ноября враг снова атаковал Берислав с использованием беспилотников.

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В результате сброса взрывчатки пострадали две местные жительницы. Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

В результате атаки 61-летняя женщина получила взрывную травму, обломочные ранения руки и потеряла палец. 43-летняя пострадавшая имеет взрывную травму, ранение головы и предплечье.

Обе женщины находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник, 12 ноября, российские оккупационные войска атаковали Запорожскую область КАБами. Раздалась серия взрывов, в одном из населенных пунктов повреждена многоэтажка. Взрывной волной было разрушено несколько этажей одного подъезда.

Как сообщал OBOZ.UA, войска страны-агрессора РФ днем во вторник, 12 ноября, нанесли удары дронами и артиллерией по населенным пунктам Херсонщины. Из-за обстрелов пострадали восемь человек, под ударами были села Гавриловка Бериславского района, Станислав, Зеленовка и Велетенское Херсонского района.

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