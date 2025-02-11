Оккупанты атаковали Черкасщину дронами, в результате падения обломков есть раненые

Ночью и утром 11 февраля российские оккупанты атаковали ударными дронами Черкасщину. Силы ПВО сбили 17 российских "Шахедов".

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Однако без последствий атака не миновала: двое мужчин получили ранения. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Что ночь, что утро в Черкасской области были сложными. Мы имели многочисленные угрозы из-за вражеских дронов и ракет. По предварительным данным, в пределах области уничтожено 17 российских БПЛА", – рассказал чиновник.

В то же время, очередная российская атака имела последствия. В Черкасском районе обломки сбитых воздушных целей травмировали двоих мужчин. Оба в состоянии средней тяжести госпитализированы.

"Обращений за помощью от населения по поводу повреждения имущества пока не поступало. Обследование территории продолжается", - добавил Табурец.

Напомним, утром 11 февраля министр энергетики Герман Галущенко заявил, что минувшей ночью российские оккупанты атаковали газовую инфраструктуру Украины. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно принимает меры экстренных ограничений электроэнергии.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по Запорожской и Днепропетровской областях, там есть разрушения и раненые. В Киевской области повреждены школы и детсад, а в Полтавской области из-за российских ударов без газоснабжения остались девять населенных пунктов.

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