Оккупанты атаковали Черкасскую область: обломки ракеты повредили многоэтажку, перекрыто движение по плотине ГЭС, есть пострадавшие

В ночь на 10 октября Черкасская область пережила очередную вражескую атаку. Российские войска выпустили по региону ракеты и беспилотники – часть из них удалось сбить силам ПВО.

Однако обломки вызвали разрушения и есть пострадавшие. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

В Каневе обломки сбитой ракеты упали на жилой дом. Повреждена многоэтажка, есть травмированные. По предварительным данным, к медикам обратились три человека, один из них получил ранения при падении обломков.

Кроме жилой застройки, под ударом оказалась и критическая инфраструктура. В результате атаки временно перекрыто движение по плотине Каневской ГЭС. На месте работают спасатели, медики и аварийные службы.

Глава области сообщил, что силы ПВО уничтожили 8 российских беспилотников и одну крылатую ракету, которые враг направлял на объекты в регионе.

"Ночь с многочисленными угрозами с воздуха. Как и утро. Впрочем, есть последствия для инфраструктуры. Все необходимые службы работают", – отметили в Черкасской ОВА.

По состоянию на 9:30 количество травмированных возросло до семи человек, среди них один ребенок.

Напомним, во время массированной комбинированной атаки на Украину в ночь на 10 октября основной удар россияне направили на украинскую энергетику. Захватчики били по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве и Днепре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью Украина была под массированной воздушной атакой. Враг запустил более 100 "Шахедов" и применил ракеты.

Основной целью ударов захватчиков стала энергосистема. Так, из-за обстрелов левый берег Киева остался без света после российской атаки, на правом возникли перебои с энергоснабжением. Столичный метрополитен вынужденно ввел изменения в работе метро из-за сложной энергетической ситуации.

По энергосистеме, а также по жилым домам били захватчики также в Запорожье. Там есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик.

А на Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет.

