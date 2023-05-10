Оккупанты атаковали Днепропетровщину дронами: три 'Шахеда' сбили силы ПВО

Российская террористическая армия продолжает атаковать Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства. За прошедшие сутки враг запустил БПЛА по Днепропетровской области.

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В результате работы сил противовоздушной обороны вражеские дроны были уничтожены. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, около полуночи подразделения воздушного командования "Восток" уничтожили три ударных беспилотника. Речь идет об иранских БПЛА типа Shahed-131/136.

"Агрессор снова направил на область дроны. Около полуночи подраздели воздушного командования "Сход" уничтожили три беспилотника. Они приземлили "Шахеды". Спасибо ПВО за круглосуточную стражу! Остальная часть ночи на Днепропетровщине прошла без вражеских атак", – говорится в заявлении главы ОВА.

Напомним, глава отдела внешних связей Министерства обороны Ирана Хамзех Галандари заявил, что в прошлом году эффективность оружия иранского производства стала понятна всему миру, очевидно, имея в виду дроны-камикадзе. Вероятно, он говорил про тот факт, что Россия начала массово применять беспилотники иранского производства Shahed для обстрелов территории Украины.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор РФ в ночь на 8 мая атаковала Киев 35 дронами-камикадзе. Силы ПВО сбили все "Шахеды", однако их обломки повредили дом, газовую трубу и резервуар с горючим, пострадали четыре человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 9 мая Россия устроила очередную массированную атаку. Враг запустил ракеты по Киеву, Днепру и Черкасщине.

– ПВО сбила 23 из 25 крылатых ракет "Калибр", запущенных из носителей в Черном море.