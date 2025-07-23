Оккупанты атаковали дроном двух детей на Херсонщине: появились данные о новом преступлении РФ

В ночь на 23 июля российские войска нанесли очередной удар по гражданскому населению Херсонщины. На этот раз под атаку беспилотника попали двое детей в селе Зоровка Белозерской общины.

Об этом сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин в Telegram. По его словам, среди пострадавших – мальчик и девочка, обоим по 13 лет.

Подробности атаки на гражданских на Херсонщине

"Под вражеский удар попали мальчик и девочка, которым по 13 лет. Они получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы", – отметил чиновник.

Медики "скорой" оказали детям всю необходимую помощь на месте.

Что предшествовало

По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Приднепровском направлении враг совершил семь тщетных попыток атаковать позиции украинских подразделений.

Кроме этого, российские военные продолжают обстреливать из РСЗО, КАБами и БПЛА по территории Украины, в частности гражданских. 22 июля противник нанес один ракетный и 167 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 113 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5686 обстрелов, в том числе 39 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3579 дронов-камикадзе.

Также в ночь на 23 июля Россия атаковала Украину с воздуха: враг применил 71 средство воздушного нападения. Силы ПВО сбили 27 целей, до двух десятков – локально потеряны. Удар враг направил на Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области: были попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам военного эксперта Владислава Селезнева, войска Российской Федерации усилили обстрелы Украины, но ежедневно запускать по 400 беспилотников у них не получится. Сейчас государство-агрессор способно производить не более 180 "Шахедов" ежедневно (включая БПЛА-имитаторами), поэтому массированные дроновые атаки – это лишь результат накопления.

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