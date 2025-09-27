Оккупанты атаковали гражданское авто на Сумщине: есть жертва и раненый

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирных жителей в приграничных населенных пунктах Сумской области. Захватчики целенаправленно атакуют украинцев дронами.

В одном из сел Зноб-Новгородской общины путинские террористы атаковали гражданский автомобиль. Об этом в Telegram сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Еще одно военное преступление

По информации областной администрации, российский беспилотник попал прямо в лобовое стекло автомобиля. В результате попадания погиб 59-летний мужчина.

Еще один человек получил ранения. Пострадавшего доставили в больницу, медики оказывают помощь.

В течение суток российские войска совершили 64 обстрела по 29 населенным пунктам в 13 территориальных громадах Сумской области. В областной администрации сообщали, что в Середино-Будской общине в результате обстрела авиационными ракетами травмированы 57-летняя женщина и 61-летний мужчина. В Зноб-Новгородской общине повреждены нежилые помещения, частные жилые дома, автомобиль и трактор.

Напомним, в Одесской области под ударом оказалась железнодорожная инфраструктура. В УЗ заявили о повреждениях. При этом ни железнодорожники, ни пассажиры не пострадали: поезда в разгар ударов остановили на безопасном расстоянии от места прилетов. Сейчас ряд поездов курсирует с опозданием.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 27 сентября российская оккупационная армия осуществила очередную атаку дронами по Винницкой области. Целью путинских террористов стал объект критической инфраструктуры.

