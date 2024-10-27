Оккупанты атаковали Херсон из артиллерии: две женщины получили смертельные ранения, есть пострадавшие

Войска России вечером 27 октября ударили из артиллерии по Херсону. Под ударом оказались жилые дома в Центральном районе, в результате чего погибли две женщины 74 и 50 лет, еще два человека получили ранения.

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О последствиях прилета сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин. Взрывы в городе раздались около 21:30.

"Российские оккупационные войска снова обстреляли из артиллерии Херсон. Под ударом оказались жилые дома в Центральном районе", – информировал Прокудин в 22:15.

По его словам, в результате российской атаки погибла 74-летняя женщина.

54-летняя херсонка получила ранения. У нее – взрывная травма и контузия.

Медики предоставили ей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась, сообщил руководитель Херсона.

Через пол часа Прокудин рассказал, что в результате артиллерийских обстрелов в Центральном районе на месте погибла 50-летняя женщина.

Ранения получил 61-летний мужчина, который во время обстрела был на улице. У него взрывная травма, контузия и обломочное ранение ноги.

"Скорая" доставила пострадавшего в больницу.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября оккупанты убили пятерых человек на Херсонщине, еще несколько человек получили ранения. Враг сбросил с дрона взрывчатку на жительницу Антоновки, а в Херсоне убил троих гражданских и ранил троих полицейских. Также российские военные обстреляли из артиллерии Станислав – там погибли два человека. Кроме того, были прилеты в других населенных пунктах области.

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