Оккупанты атаковали Херсон из артиллерии: две женщины получили смертельные ранения, есть пострадавшие
Войска России вечером 27 октября ударили из артиллерии по Херсону. Под ударом оказались жилые дома в Центральном районе, в результате чего погибли две женщины 74 и 50 лет, еще два человека получили ранения.
О последствиях прилета сообщил руководитель Херсонской ОВ Александр Прокудин. Взрывы в городе раздались около 21:30.
"Российские оккупационные войска снова обстреляли из артиллерии Херсон. Под ударом оказались жилые дома в Центральном районе", – информировал Прокудин в 22:15.
По его словам, в результате российской атаки погибла 74-летняя женщина.
54-летняя херсонка получила ранения. У нее – взрывная травма и контузия.
Медики предоставили ей помощь на месте. От госпитализации женщина отказалась, сообщил руководитель Херсона.
Через пол часа Прокудин рассказал, что в результате артиллерийских обстрелов в Центральном районе на месте погибла 50-летняя женщина.
Ранения получил 61-летний мужчина, который во время обстрела был на улице. У него взрывная травма, контузия и обломочное ранение ноги.
"Скорая" доставила пострадавшего в больницу.
Как сообщал OBOZ.UA, 27 октября оккупанты убили пятерых человек на Херсонщине, еще несколько человек получили ранения. Враг сбросил с дрона взрывчатку на жительницу Антоновки, а в Херсоне убил троих гражданских и ранил троих полицейских. Также российские военные обстреляли из артиллерии Станислав – там погибли два человека. Кроме того, были прилеты в других населенных пунктах области.
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