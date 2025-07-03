Оккупанты атаковали Конотоп в Сумской области: уничтожен объект инфраструктуры

Российские войска в четверг, 3 июля, атаковали Конотоп Сумской области, в городе прогремели взрывы. В результате вражеского обстрела уничтожен объект инфраструктуры, пострадавших, предварительно, нет.

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Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. По состоянию на 10:05 он информировал о движении группы "Шахедов" количеством до десятка в районе города, первый взрыв прогремел около 10:19.

В 10:32 и 10:33 прозвучали еще два взрыва. По словам мэра Конотопа, враг также запустил по городу ракету, однако позже стало известно, что это, предварительно, был КАБ.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в свою очередь сообщали о движении групп вражеских дронов в направлении Конотопа, пуски КАБов вражеской тактической авиацией на Сумщину, а также цель на Сумщине в направлении Конотопа.

По состоянию на 10:50 фиксировалась значительная активность различных типов вражеских БПЛА на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, утром оккупанты нанесли ракетный удар по Полтаве. Одно из попаданий пришлось по зданию ТЦК и СП. Вследствие атаки есть погибшие и раненые гражданские.

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