Оккупанты атаковали Люботин на Харьковщине: пострадали три человека. Фото

Российские войска ночью 17 апреля нанесли дроновой удар по городу Люботин на Харьковщине. Под удар попало гражданское предприятие, повреждена также железнодорожная инфраструктура, авторемонтная мастерская и частные домовладения.

Пострадали три человека. О последствиях вражеских ударов рассказали в Харьковской областной прокуратуре и полиции Харьковщины.

Последствия российских ударов по Люботину

Удар по Люботину оккупанты нанесли около 00:35 17 апреля. На город захватчики направили ударные дроны типа "Шахед". По данным прокуратуры, всего враг использовал около 10 БпЛА, в полиции региона сообщают о попадании четырех из них.

Под вражеский удар попало гражданское предприятие. Там вспыхнул пожар.

Пострадали трое работников предприятия: 51-летний мужчина получил ранения, двое охранников, мужчины 46 и 66 лет получили острую реакцию на стресс.

Кроме того, в городе повреждена железнодорожная инфраструктура, здание авторемонтной мастерской, частные домовладения и автомобили.

"При процессуальном руководстве Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Другие удары войск РФ по Харьковщине

Всего за последние сутки российские захватчики убили в Харьковской области одного человека, ранили еще девять.

"В городе Мерефа погибла 41-летняя женщина, пострадали женщины 41, 40, 29, 23 лет и мужчины 26 и 29 лет; в городе Люботин пострадали мужчины 51, 46 и 66 лет", – писал утром начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Для ударов по региону войска РФ задействовали различные типы вооружений, в частности:

10 БпЛА типа "Герань-2" ("Шахед");

1 БпЛА типа "Ланцет";

8 БпЛА типа "Молния";

1 fpv-дрон;

38 БпЛА, тип которых устанавливается.

Кроме того, враг дважды обстреливал область из РСЗО.

В Харькове под дроновыми ударами оккупантов находились Салтовский, Киевский и Основянский районы. Повреждено офисное здание, 2 частных дома, хозяйственные постройки, остекление окон многоквартирного дома.

В Харьковском районе кроме гражданского предприятия в Люботине повреждено еще одно предприятие в Мерефе.

В Богодуховском районе враг атаковал несколько населенных пунктов.

В Рясном в результате атаки повреждены многоквартирный дом, две хозяйственные постройки и электросети.

В Писаревке разрушениям подверглись дом культуры, амбулатория, магазин, частный дом.

В Малыжино повреждено интернатное учреждение.

В Карасовке зафиксировано разрушение частного дома и хозяйственных построек.

Также, по словам Синегубова, в результате взрыва неизвестного устройства в поселке Близнюки погиб 59-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 56-летняя женщина.

Всего ночью и утром российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и 172 БпЛА. Защитники обезвредили 147 целей. Между тем одна ракета и два десятка вражеских дронов попали на восьми локациях, в частности в Сумской, Одесской, Днепропетровской и Черниговской областях.

