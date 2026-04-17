Российские войска атаковали Украину баллистической ракетой и 172 БпЛА: защитники обезвредили 147 целей

В ночь на 17 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 173 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 147 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 17 апреля россияне атаковали Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 172 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Гвардейское (АР Крым).

Враг задействовал для ударов около 120 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 147 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 20 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в ВС ВСУ.

Последствия российской атаки

От вражеских ударов этой ночью снова пострадала Одесская область.

"Получили повреждения объекты портовой, транспортной и жилой инфраструктуры. На нескольких локациях, в том числе на территории Дунайского биосферного заповедника, вспыхнули пожары, которые уже ликвидированы спасателями. Повреждены административные здания, оборудование и контейнеры. Поражено не менее 6 частных жилых домов. К счастью, погибших и пострадавших нет. Продолжается ликвидация последствий атак", – рассказал утром начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Утром российские захватчики ударили по Днепру.

"Произошел пожар. Его пожарные уже локализовали. Повреждено транспортное предприятие. Предварительно, обошлось без пострадавших", – написал в 06:30 начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Также в облцентре повреждены многоэтажка и коммерческое помещение. Пострадал 29-летний мужчина.

Всего на Днепропетровщине россияне атаковали два района области более 20 раз.

Кроме Днепра, под ударом оказалась Новоалександровская громада Днепровского района: там повреждены гимназия, частный дом и авто. Пострадали двое мужчин.

На Никопольщине россияне попали по Никополю, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской, Покровской громадах. Изуродованы инфраструктура, агропредприятие, пятиэтажки, частные дома, хозяйственная постройка.

На Сумщине оккупанты атаковали подразделение ГСЧС. Удар беспилотником они нанесли поздно вечером 16 апреля.

"Вражеский БПЛА попал в пожарно-спасательное подразделение. Частично повреждено здание. На момент удара личный состав находился в укрытии. К счастью, никто не пострадал", – указано в сообщении ГСЧС.

Начальник Сумской ГВА Сергей Кривошеенко рассказал, что в результате вражеского удара БпЛА в Песчанском старостате Сумской громады пострадала пожилая женщина. Ей оказали психологическую помощь на месте и доставили в стационар.

"Беспилотник попал в частный дом и разрушил крышу", – отметил чиновник.

Также, по словам начальника Сумской ОВА Олега Григорова, в результате российской атаки погиб 56-летний житель Белопольской громады.

"Это произошло вчера поздно вечером. Вражеский дрон попал рядом с ним. Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы", – рассказал чиновник.

