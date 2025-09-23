Оккупанты атаковали Одесщину, произошли пожары: погибла женщина, три человека пострадали. Фото и видео

Ночью 23 сентября российская террористическая армия нанесла серию новых ударов по Одесской области. Вследствие обстрела среди мирного населения есть жертва и пострадавшие.

Целью путинской армии стала гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

Последствия террора

В ведомстве рассказали, что вследствие российских ударов по Одесской области возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Кроме того, были повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления административных услуг и нескольких автомобилей.

Жертвой российских террористов одна женщина. По предварительной информации, пострадали три человека.

Для ликвидации последствий вражеских ударов от ГСЧС привлекались 2 единицы техники и 6 пожарных.

По информации мониториговых каналов, вечером 22 сентября российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами. Ночью враг запускал по региону дроны-камикадзе.

Что предшествовало

В сентябре 2025 года российские оккупанты продолжали наносить удары по различным регионам Украины, в основном с использованием беспилотников и ракет. Путинские захватчики бьют по гражданской инфраструктуре, жилым районам и предприятиям.

Напомним, российские оккупационные войска ночью 23 сентября осуществили авиационный удар по Запорожью. Зафиксировано несколько взрывов и пожаров в городе, есть повреждения частной и промышленной инфраструктуры. Под завалами погиб мужчина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что буквально утром 22 сентября в Запорожье прогремели взрывы: облцентр оказался под атакой российских войск. На местах попаданий вспыхнули пожары, есть разрушения. Известно о четырех раненых и трех погибших: тело третьей жертвы нашли под завалами полностью разрушенного дома.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!