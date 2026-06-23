Оккупанты атаковали Одесскую область: на пляже погибла 26-летняя женщина, мужчина получил ранения

Во вторник, 23 июня, военные российской оккупационной армии атаковали Одесскую область. Целью врага стало побережье Одессы, где отдыхали мирные жители.

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В результате террора со стороны РФ погибла женщина, ещё один человек пострадал. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

РФ воюет с отдыхающими

Российские оккупанты направили ударные беспилотники на один из пляжей Одессы средь бела дня.

"К сожалению, в результате российской атаки на побережье города Одессы погибла 26-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранение. Ему оказывается помощь", – говорится в сообщении.

В местных пабликах появились видео, на которых отмечалось, что осколок дрона попал женщине в шею и повредил артерию. При этом неравнодушные люди пытались оказать ей помощь.

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Позже появилось сообщение, что пострадавшую не удалось спасти, поскольку скорая приехала слишком поздно на место происшествия, а дежурных медиков рядом не было.

"Скорая ехала около 50 минут, по информации очевидцев, а на пляже не было ни одного человека, который мог бы оказать первую помощь. После инцидента пляж полностью перекрыли", – отмечается в сообщении.

В свою очередь Кипер добавил, что информация о количестве пострадавших уточняется, а на месте работают все экстренные службы.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей. Призываю не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время вражеских атак", – написал он.

По информации Одесской областной прокуратуры, на месте происшествия правоохранители фиксируют военные преступления.

"Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, днем во вторник, 23 июня, военные российской армии нанесли удар по Кривому Рогу. В городе прогремела серия взрывов. В результате вражеской атаки погибли 3 человека, более 23 – пострадали, также повреждены промышленные объекты.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 23 июня Россия устроила новую воздушную атаку на Украину. Захватчики запустили 135 дронов-камикадзе, а также БПЛА-имитаторов различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили 118 БПЛА, зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА в 11 локациях

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