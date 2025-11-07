Оккупанты атаковали Орехов на Запорожье: погиб мужчина, пострадали супруги

7 ноября российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область управляемыми авиабомбами. В результате обстрела погиб местный житель.

Также известно, что двое гражданских людей получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

В результате атаки в городе Орехов погиб 60-летний коммунальный работник. Супруги – 54-летняя женщина и 57-летний мужчина получили ранения, сейчас им оказывают помощь медики.

Что известно об обстреле

Воздушную тревогу в громадах Запорожской области объявили в 11:02.

В 11:07 в Воздушных силах ВСУ сообщили об активности российской тактической авиации на юго-восточном направлении и предупредили об опасности жителей прифронтовых территорий. Через несколько минут появилась информация о пусках КАБов в направлении Запорожской области.

Российский террор украинских городов

Этой ночью российские войска атаковали Одесскую область. Дроны оккупантов попали по объектам энергетики. Также разрушениям подверглись складские помещения и админздание.

6 ноября, военные РФ ударили беспилотником по автобусу в Краматорской общине, в Донецкой области. В результате циничного обстрела ранения получили два человека.

Вечером 5 ноября российская террористическая армия нанесла серию ударов по городу Богодухов Харьковской области. В результате вражеской атаки в населенном пункте пострадали шесть человек, среди них ребенок.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что поздно вечером в среду, 5 ноября, российские захватчики массированно атаковали Каменское Днепропетровской области ударными БПЛА. Над городом одновременно фиксировали более 10 дронов, раздавались взрывы. Поврежден жилой дом, есть пострадавшие.

