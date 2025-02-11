Оккупанты атаковали позиции ВСУ при поддержке авиации: на фронте произошло 90 боевых столкновений - Генштаб

Проходят тысяча восемьдесят четвертые сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают давать решительный отпор попыткам врага продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 11 февраля по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло 90 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Российские захватчики нанесли два ракетных и 67 авиационных ударов, применили 19 ракет и сбросили 101 управляемую авиационную бомбу. Кроме этого, привлекли для поражения более тысячи ста дронов-камикадзе и произвели более пяти тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

В Харьковском направлении от вражеской авиации пострадали Золочев и Ветеринарное.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Кондрашовки, Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызового, где украинские защитники остановили все семь вражеских атак. Враг сбросил КАБ на Осиново.

На Лиманском направлении российские захватчики, при поддержке авиации, девять раз атаковали позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Новосергеевка, Новое, Зеленая Роща, Новолюбовка и Ямполевка.

На Северском направлении наши защитники отразили один штурм оккупационных войск вблизи Белогоровки.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Васюковки, Григорьевки и Часового Яра. Силы обороны отразили одну атаку захватчиков, в настоящее время бои ведутся еще в трех локациях. Ступочки и Дружковка подверглись авиа-ударам.

На Торецком направлении россияне тринадцать раз штурмовали позиции украинских подразделений в районах Торецкая, Дилиевки и Щербиновки. Два боя до сих пор продолжаются. Под авиаударами оказались Екатериновка и Александро-Шультин.

На Покровском направлении от начала суток противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Песчаное, Покровск, Успеновка, Улакли, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Молодецкое, Удачное, Надеждинка, Алексеевка, Дачное и Шевченко. Наши защитники остановили все 30 штурмовых действий противника. Авиационные удары получили Покровск, Гродовка, Зверево, Леонтовичи и Муравка. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, был обезврежен 261 оккупант, из них 116 - безвозвратно. Украинские воины уничтожили танк, одну боевую бронированную машину, три МТЛБ, двенадцать единиц автомобильной техники, три пункта управления БПЛА, две окопные РЭБ, одну антенну БПЛА; также повредили один танк, четыре единицы автомобильной техники, САУ и два орудия противника.

На Новопавловском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя. В настоящее время продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении произошло три боестолкновения с противником в районе населенных пунктов Новоселка и Волшебное.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудару по населенному пункту Омельник, сбросив семь КАБов.

На Приднепровском направлении противник сбросил два КАБ на населенный пункт Приднепровское.

На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестокновений, также захватническая армия нанесла 28 авиа-ударов, сбросив 39 КАБ и совершила 532 обстрела.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне потери российской захватнической армии составили 1390 оккупантов. Также украинские воины обезвредили 13 танков, 31 боевую бронированную машину, 44 артиллерийские системы, две РСЗО, средство ПВО, 132 БПЛА оперативно-тактического уровня, две ракеты, 169 автомобилей и единицу специальной техники.

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