Оккупанты атаковали рынок в центре Херсона: семь человек погибли, есть пострадавшие. Видео

Утром, 1 октября, российские оккупационные силы совершили очередной обстрел по центральной части города Херсона. В результате этого жестокого удара, по предварительной информации, есть погибшие и раненые мирные жители.

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Точное количество пострадавших в настоящее время уточняется. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

На месте происшествия работают спасательные службы, оказывающие помощь пострадавшим и ликвидирующие последствия обстрелов.

"Утром оккупанты ударили по центральной части Херсона. К сожалению, есть погибшие и раненые. Более подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Местные власти призывают всех жителей города соблюдать осторожность и находиться в безопасных местах, поскольку ситуация остается напряженной, а угроза новых атак остается высокой.

"Пожалуйста, находитесь в безопасных местах! Берегите себя!" – добавил Прокудин.

Он уточнил, что оккупанты атаковали рынок в центре Херсона. Под ударом оказались торговые точки, где с утра херсонцы покупали или продавали продукцию.

На данный момент известно о по меньшей мере восьми пострадавших. Предварительно, пять человек погибли, еще трое – ранены.

Пострадавших доставили в медучреждение. Они находятся под наблюдением наших врачей.

По данным прокуратуры, в результате атаки погибли семь гражданских.

По данным следствия, 1 октября 2024 года, около 9:00, войска РФ нанесли удары, вероятно, со ствольной артиллерии по центру Херсона.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В полиции уточнили, что среди погибших – четверо мужчин и две женщины.

"Коварная атака в то время, когда вся наша страна склонила головы в трауре и минутой молчания чествовала память погибших защитников и защитниц, в который раз продемонстрировала подлость нашего врага", - отметили там.

Начальник Херсонской городской администрации Роман Мрочко уточнил, что госпитализированы четыре раненых в результате обстрела рынка в Центральном районе Херсона. Это женщины 68, 65 и 33 лет и 65-летний мужчина.

У всех взрывные травмы и обломочные ранения. В момент вражеской атаки они находились на улице.

И к настоящему времени тела троих погибших доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, оккупационные войска России утром 30 сентября дважды ударили дронами по Херсону, а также обстреляли поселок Большая Александровка. Ранения получили шесть мирных жителей, всем им была оказана необходимая медицинская помощь.

Утром предыдущих суток, 29 сентября, российские оккупанты атаковали общественный транспорт и мирных жителей в Херсоне. В частности, взрывчатку из дрона военные преступники сбросили на маршрутный автобус – там выбило окна, однако никто не пострадал. Из-за такого же вражеского удара в Днепровском районе города пострадала 61-летняя женщина.

В тот же день военные преступления обстреляли села Белозерка и Никольское в Херсонской области - ранения получили два человека.

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