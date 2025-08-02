Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео

Российская оккупационная армия обстреляла одно из сел Запорожского района. Вследствие военного преступления двое мирных жителей получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами. Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия атаки

Вследствие обстрела населенного пункта было повреждено около 100 частных домов: выбиты окна, изуродованы крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных сооружений и прилегающей территории. Спасатели пожар уже локализовали.

Также под вражеский удар попали школа и амбулатория. В помещениях зафиксированы повреждения. На месте работают экстренные службы.

Позже в областной военной администрации уточнили, что госпитализированы в результате вражеской атаки 66-летний мужчина и 60-летняя женщина. Состояние мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем 2 августа российская террористическая армия массированно ударила по Дружковке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

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