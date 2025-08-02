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Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,2 т.
Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео

Российская оккупационная армия обстреляла одно из сел Запорожского района. Вследствие военного преступления двое мирных жителей получили ранения.

Пострадавшие были госпитализированы с травмами. Об этом в Telegram сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия атаки

Вследствие обстрела населенного пункта было повреждено около 100 частных домов: выбиты окна, изуродованы крыши и двери. В результате удара произошло возгорание дома, хозяйственных сооружений и прилегающей территории. Спасатели пожар уже локализовали.

Также под вражеский удар попали школа и амбулатория. В помещениях зафиксированы повреждения. На месте работают экстренные службы.

Позже в областной военной администрации уточнили, что госпитализированы в результате вражеской атаки 66-летний мужчина и 60-летняя женщина. Состояние мужчины тяжелое. Состояние женщины медики оценивают как средней тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео
Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео
Оккупанты атаковали село на Запорожье: повреждены сотню домов, школу и амбулаторию, есть пострадавшие. Фото и видео

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем  2 августа российская террористическая армия массированно ударила по Дружковке Донецкой области. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь и на утро 2 августа военные путинской армии нанесли удары по Херсону и области. В результате атаки два человека погибли, еще четверо – пострадали. Оккупанты били из артиллерийского оружия.

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