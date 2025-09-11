Оккупанты атаковали служебный автомобиль полиции на Харьковщине: пострадали три человека

В четверг, 11 сентября, оккупанты атаковали FPV-дроном служебный автомобиль правоохранителей в Купянском районе Харьковской области. Инцидент произошел вблизи села Осиновое.

Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области. На момент удара в транспортном средстве находилось пятеро полицейских. В результате попадания ранения получили трое из них.

"Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Опасность от FPV-дронов

Российские войска массово используют FPV-дроны для террора мирного населения в прифронтовых зонах. Такие БПЛА могут самостоятельно определить цель и уничтожить ее. Высокая скорость и точная навигация делают их идеальным оружием, но и от них можно защититься. Помогут надежные РЭБы.

Обычно FPV-дрон слышен как резкий высокий гул, который быстро приближается. Он отличается от звука большого "Шахеда" или ракеты тем, что является коротким и жужжит, будто летает большое насекомое. Если услышали такой звук – это сигнал немедленно спрятаться.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные активно используют новый тип беспилотников – самолеты-камикадзе "Дартс", что является гибридом FPV-дрона и авиамодели. Они просты в производстве, стоят около 1000 долларов, но позволяют поражать цели на расстоянии до 50 км и несут больший боезаряд, чем классические коптеры.

Также в последнее время среди украинских защитников, которые охотятся на врага с помощью беспилотных летательных аппаратов, приобретают популярность дроны на оптоволокне. Такому БПЛА не является препятствием вражеская РЭБ, к тому же он может находиться в воздухе в разы дольше обычного дрона. Но есть у них и определенные недостатки.

