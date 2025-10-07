Оккупанты атаковали Украину 154 БПЛА: силы ПВО сбили 88 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 7 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 88 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 154 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ Крыма, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание двух ракет и 52 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Утром Сумскую громаду продолжили атаковать российские ударные БПЛА. Враг попал в объект гражданской инфраструктуры в Заречном районе областного центра. В результате обстрела есть повреждения в жилом секторе, также есть частичные обесточивания. Специалисты обследуют территорию и фиксируют повреждения.

В Полтавской области из-за попадания по объектам гражданской инфраструктуры произошли пожары в административных зданиях, поврежден жилой дом и хозяйственное сооружение. К работам привлечены 16 единиц техники, 64 спасателя ГСЧС и пожарный поезд Укрзализниці.

По информации вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, в Полтаве повреждены локомотивное депо, подстанции и административные здания. Спасатели ликвидировали пожар. Люди не пострадали.

Напомнмим, страна-террорист Россия массированно атаковала Харьков "Шахедами". Есть информация, что в городе вспыхнули пожары, есть попадания.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 октября российские оккупанты атаковали Сумы, удар беспилотником пришелся по роддому. Такие атаки демонстрируют равнодушие россиян к жизни мирных украинцев, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

