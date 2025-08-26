Оккупанты атаковали Украину 59 БПЛА: силы ПВО сбили 47 дронов

Российская оккупационная армия продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью 26 августа захватчики в очередной раз запустили десятки БПЛА.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 47 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 59 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание 12 БПЛА на 9 локациях.

Напомним, 25 августа российская авиация нанесла очередной удар по городу Константиновка Донецкой области. В результате атаки пострадали четверо гражданских, среди них – молодой человек и трое женщин.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист убивает украинских правоохранителей, которые несут службу в Донецкой области. 22 августа 2025 года в результате авиаудара по Краматорску погибли двое полицейских с Прикарпатья.

