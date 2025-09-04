Оккупанты атаковали Украину 112 БПЛА: силы ПВО сбили 84 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 4 сентября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 84 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 112 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ., Гвардейское – ВОТ Крыма.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 28 ударных БПЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

В Днепропетровской области защитники сбили 2 беспилотника. При этом было попадание по Покровской гроомаде Синельниковского района. Там пострадал 29-летний мужчина, он на амбулаторном лечении. Разрушен частный дом.

В Одессе российские войска нанесли удар по городу БПЛА, в результате чего вспыхнул пожар в складском помещении. Также был поврежден грузовой автомобиль. Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

Что предшествовало

Во время визита в Китай 2 сентября диктатор России Владимир Путин заявил, что оккупанты "начали серьезно отвечать" на атаки Украины по российской энергетической инфраструктуре. Таким образом главарь Кремля фактически признался, что его армия атакует не военные объекты на территории Украины. Страна-террорист Россия активно и массированно использует дроны-камикадзе для ударов по территории Украины. Эта тактика стала одним из ключевых элементов воздушных атак.

Напомним, президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной массированный ракетный удар России по украинским городам. Глава государства подчеркнул, что такими действиями российский диктатор Путин демонстрирует свою безнаказанность.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 сентября оккупационная армия РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковской области. Путинские войска атаковали регион крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Целью вражеской атаки стал объект инфраструктуры.

