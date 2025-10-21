Оккупанты атаковали Украину 98 БПЛА и 6 ракетами: силы ПВО сбили 58 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 21 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и баллистические ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 58 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 98 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ Крыма., более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Також росіяни атакували двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 з Брянської області та 4 зенітними керованими ракетами С-300 з Курської області.

За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/придушено 58 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влцчання ракет та 37 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

В Черниговской ОВА заявили, что область снова подверглась массированной атаке ударных беспилотников. По данным Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в том числе, 2 баллистические ракеты.

В регионе зафиксированы два попадания дронов в объекты теплоснабжения и энергобъект в двух громада Черниговского района. Из-за этого отключено электроснабжение в Чернигове и северных громадах области. Критическая инфраструктура переведена на генераторы.

Ночью 21 октября россияне также нанесли удар дронами по Херсону. Враг атаковал "Шахедами" Корабельный район. В результате вражеской атаки пострадали три человека – 70-летняя женщина и мужчины, 53 и 76 лет, получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. У одного из пострадавших перелом предплечья. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.

В Черкасской области под вражеским прицелом была критическая инфраструктура. Защитники отбили часть атак, обезвредив три российских БПЛА. Спасатели ликвидировали пожар на объекте.

В Смелянской территориальной громаде обломками дрона поврежден уличный трансформатор. Более полутора сотен абонентов без света. По предварительным данным, есть последствия для жилищной инфраструктуры. Обследование продолжается.

В Днепропетровской области ночью силы ПВО сбили 6 беспилотников. По Богдановской громаде Павлоградского района противник применил дроны, горелая хозяйственная постройка, еще один частный дом частично разрушены.

Также агрессор продолжал атаковать Никопольщину FPV-дронами. В результате обстрелов загорелся гараж, повреждены также частный дом и автомобиль. В Синельниковском районе горели хозяйственные постройки, повреждены 4 частных дома, машина и газопровод.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в ночь на 20 октября Черниговщина в очередной раз подверглась массированному удару от российских оккупантов. Десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии после очередного попадания по энергообъекту в Нежинском районе области.

