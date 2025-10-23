Оккупанты атаковали Украину 130 БПЛА: силы ПВО сбили 92 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 23 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 92 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 130 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Миллерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда – ВОТ АР Крым, более 80 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 25 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

Ночью российские войска атаковали ударным беспилотником железнодорожную станцию ​​в Сумской области. По предварительным данным, пострадали двое работников железной дороги. Спасатели на месте происшествия обследовали территорию попадания и оказали необходимую помощь.

"В результате удара пострадали двое работников железной дороги. 35-летнего мужчину с ранением госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь – угрозы жизни нет. Второму пострадавшему помощь оказали на месте", – сообщили в областной администрации.

Новость дополняется…