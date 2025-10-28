Оккупанты атаковали Украину 38 БПЛА: силы ПВО сбили 26 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 28 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 26 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 38 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, более 25 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Напомним, РФ попала в предприятие "Оптима-Фарм": оккупанты уничтожили фармсклад на 100 млн долларов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером в воскресенье Россия нанесла пять ударов по Запорожскому району. В результате атаки многие люди остались без света, есть повреждения.

