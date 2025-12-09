Оккупанты атаковали Украину 110 БПЛА: силы ПВО сбили 84 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 9 октября снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 84 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 110 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ., Донецк, Гвардейское – ВОТ АР Крыма, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 84 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 9 локациях.

В Днепропетровской области россияне обстреливали три района. Кроме БПЛА противник открывал огонь из тяжелой артиллерии и ударил FPV-дронами по Никополю.

На Павлоградский район враг направил дроны, в результате чего повреждена инфраструктура. Громко из-за беспилотника агрессора было и в Васильковской громаде Синельниковщины. Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 8 декабря Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 149 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 131 цель. Зафиксировано попадание на ряде локаций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернигове "Шахед" взорвался возле многоэтажки, пострадали по меньшей мере три человека, поврежден газопровод и автомобили.

