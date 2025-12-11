Оккупанты атаковали Украину тремя ракетами и 151 БПЛА: силы ПВО сбили 85 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 11 декабря снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed, а также баллистические ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 85 целей. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 151 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым, более 120 из них – "Шахеды". Также россияне запустили три баллистических ракеты Искандер-М/KN-23 (районы пусков – Курская область).

Основное направление удара – Кременчуг на Полтавщине. Также были атакованы Одесщина и прифронтовые территории. Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 85 воздушных целей: 83 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов); 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23. Зафиксировано попадание 69 ударных БПЛА и одной баллистической ракеты Искандер-М/KN-23 на 34 локациях.

Атака на Кременчуг

В Полтавской области россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работало ПВО, и значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все службы работают над ликвидацией последствий атаки. К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрывы на Днепропетровщине

Также оккупанты терроризировали Днепропетровскую область. По Зеленодольской громаде враг ударил беспилотниками. Также ночью противник попал дронов по Дубовиковской громаде Синельниковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства. Кроме того, огнем уничтожены три легковых автомобиля, еще восемь – разбиты. Возгорания ликвидированы.

Никопольский район россияне атаковали из артиллерии и FPV-дронами. Последствия атак зафиксированы в Никополе, Покровской, Красногригоревской, Марганецкой, Мировской громадах. Повреждены четыре частных дома, несколько хозяйственных построек, два газопровода и микроавтобус.

Одесская область

Оккупационная армия РФ также атаковала Одесскую область ударными дронами. По информации ОВА, обстрел был направлен на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона.

Большинство воздушных целей ликвидировано силами ПВО, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики. Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбиты остекление и двери админздания. Пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Львовская область

В полиции Львовской области также сообщили об атаке дронов. Сообщение о взрыве в частном доме в селе Сокольники поступило в полицию около 04:00. К счастью, никто не пострадал. В результате взрыва повреждены крыша, фасад и несколько жилых помещений дома.

Стоит отметить, что воздушная тревога ночью 11 декабря во Львовской области не оглашалась. В полиции отметили, что тип БПЛА пока что устанавливается.

Мониторинговые каналы опубликовали карту с маршрутом полета дронов и ракет в ночь на 11 декабря. По предварительным данным, россияне запустили баллистические ракеты с Белгородской области, а дроны атаковали Украину с южного и северного направлений.

Напомним, российские войска ночью 10 декабря атаковали Днепропетровщину. В трех районах области зафиксированы разрушения и пожары, поражены гражданская инфраструктура и предприятия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 декабря в Фастове в результате российской атаки возник масштабный пожар. Загорелись кровли трехэтажного и одноэтажного зданий на площади 1500 квадратных метров.

