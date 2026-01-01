Оккупанты атаковали Украину 205 БПЛА: силы ПВО сбили 176 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 1 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 176 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 205 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск, Миллерово – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ, более 130 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 176 враждебных БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 15 локациях.

Напомним, для Волынской области новый год начался с массированной атаки России. Враг направил ударные беспилотники на Ковель и Луцк.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

