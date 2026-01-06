Оккупанты атаковали Украину 61 БПЛА: силы ПВО сбили 53 цели

Российская оккупационная армия в ночь на 6 января снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 53 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 61 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Курск, Орел – РФ, ВОТ Донецка, более 40 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 53 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны. Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 6 локациях.

В Днепропетровской области до позднего вечера продолжались атаки на Никопольский район. Враг терроризировал сам Никополь, Красногригорьевскую, Покровскую и Марганецкую громады, применяя артиллерию и FPV-дроны.

В результате обстрелов повреждены 6 частных домов, гараж и авто, хозяйственная постройка, еще одна – уничтожена. Также пострадала линия электропередач.

Васильковскюу громаду Синельниковского района российские террористы атаковали дронами. Вследствие удара возник пожар. Изуродованы частный дом, хозяйственное сооружение, газопровод.

Напомним, Россия продолжает модифицировать свои дроны-камикадзе Shahed для нанесения дальнобойных ударов по Украине. Вслед за установкой более смертоносной боевой части и видеокамер, россияне оснастили БПЛА зенитными ракетными комплексами.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 2025 году РФ ежемесячно запускала по Украине около 5,5 тыс. ударных дронов. По мнению Александра Коваленко, в обозримом будущем агрессор не способен усилить террор и кратно увеличить количество БПЛА для ежедневных запусков.

