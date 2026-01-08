Оккупанты атаковали Украину 97 БПЛА: силы ПВО сбили 70 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 8 январ снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 70 БПЛА. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 97 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – ВОТ АР Крым, Донецк – ВОТ Украины, более 70 из них – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 70 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на востоке и юге страны. Зафиксировано попадание 27 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

В небе над Днепропетровской областью защитники сбили 31 беспилотник. При этом атака российской армии привела к повреждениям инфраструктуры в Криворожском, Днепровском, Павлоградском районах. В Синельниковском районе частично разрушен магазин, поврежден гараж. По Никопольщине противник бил FPV-дронами и артиллерией.

Напомним, 7 января в Днепре пропал свет после взрыва, который слышали в районе Приднепровской ТЭС, также в небе видели яркую вспышку. Начались проблемы с водоснабжением и мобильной связью.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия атаковала Кривой Рог дронами-камикадзе Shahed-136. В результате удара есть восемь раненых, двое в тяжелом состоянии, сейчас они госпитализированы.

